Grave lutto per l'attore Miguel Cervantes! E' morta la piccola Adelaide di appena 3 anni

Le macchine sono spente. Il suo letto è vuoto. Il silenzio è assordante. Adelaide Grace ci ha lasciato sabato mattina presto. Se n'è andata pacificamente tra le mie braccia e circondata dall'amore. Adesso è libera dal dolore e dalle convulsioni ma lascia i nostri cuori in frantumi. Ti amiamo tanto Adelaideybug e per sempre.

Immenso dramma per, famosissimo attore di musical negli USA. Sua figlia Adelaide Grace, di appena 3 anni, è morta a causa di un attacco epilettico. A darne l'annuncio pubblico è stata la moglie dell'attore, Kelly Cervantes, con un comunicato affidato ai social.avrebbe compiuto 4 anni tra qualche giorno ma fin da quando è nata era affetta da una grave forma di epilessia. Il primo attacco a soli 7 mesi e solo due mesi dopo, a seguito di esami approfonditi e specialistici, i medici diagnosticarono nella bambina i sintomi di. Da quel momentoha collaborato spesso con le associazioni impegnate nella raccolta fondi per la ricerca e ha sempre condiviso le immagini di sua figlia, raccontandone la vita sul web. È stata di supporto a molti genitori che convivono con problemi simili, dimostrando come sia possibile convivere con una patologia così limitante.Le parole scelte da Kelly Cervantes per comunicare la morte della piccola Adelaide Grace sono state strazianti: “” Il post è stato accompagnato da un'immagine fortissima, la cameretta vuota della bimba in bianco e nero. Il messaggio è stato condiviso poche ore dopo anche da Miguel Cervantes, che negli Stati Uniti è noto anche per aver preso parte a numerose serie tv di grande successo come Person of Interest e The Blacklist. La coppia ha anche un altro figlio.