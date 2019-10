Premier non eletto dal popolo, Massimo Giletti chiarisce la gaffe: “È scelto da giochi di palazzo”

Il conduttore di “” spiega al’intento della contestatissima frase pronunciata durante l’intervista alla, quando ha detto che da anni in Italia non si elegge un presidente del Consiglio: “Sono laureato in legge un minimo di diritto costituzionale lo conosco” spiega. "Quando dico questa cosa intendo dire che i presidenti del Consiglio, da Monti in avanti, son stati tutti nominati da giochi di palazzo. Addirittura parliamo di persone nemmeno elette. Scelte sì dal presidente della Repubblica, ma non dal popolo e credo che il modo in cui l'ho detto fosse chiarissimo."

E aggiunge: "Mi piacciono i maestrini che seduti su una comoda poltrona guardano il programma e, anziché preoccuparsi della battaglia straordinaria contro l'Asl della dottoressa Strano, la dottoressa violentata in guardia medica, si soffermano su queste cose…"