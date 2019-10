Chiara Ferragni fuma il narghilè... e Fedez la prende in giro

sono a Muscat, in Oman. La coppia social del momento si sta godendo una con gli amici una breve vacanza, riuniti per festeggiare. Come al solito tutto è stato condiviso sui social con foto e video dalla loro "fuga" in amicizia. E, proprio nella serata di ieri, spunta un video molto particolare sul profilo Twitter e Instagram di Fedez che, in poco tempo, è diventato virale sul web.Chiara Ferragni è stata immortalata mentre fuma, o quantomeno, prova a fumare. L’effetto non è quello desiderato e il rapper, come è solito fare, prende in giro bonariamente la moglie. "Ecco cosa succede quando sei Chiara Ferragni ma tossisci come Roberto il Baffo", commenta Fedez senza nessun pelo sulla lingua. Ma chi sarebbe Roberto il Baffo? Il rapper fa riferimento a Roberto Crema, un venditore che fra gli anni ’80 e ’90 è diventato molto famoso in tv per la sua voce asmatica che, inevitabilmente, lo ha reso famoso.Di fronte alla battuta di Fedez, il pubblico del web non è stato di certo a guardare. Nessun si è lasciato sfuggire l’occasione dila celebre influencer. Infatti, dopo che Fedez ha messo online il breve video, tanti sono stati i commenti divertenti che gli utenti hanno rivolto alla Ferragni. "Questa cosa mi ha distrutto. Giuro", si legge. "Non sarebbe male come collaudatrice di sigarette elettroniche". Per una volta le critiche non sono state pungenti, anzi i fan sono stati al gioco.