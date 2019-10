Io sono bella! Dopo l'operazione Emma Marrone rompe il silenzio

Emma Marrone ha rotto il silenzio dopo il periodo lontana dai social network. Laha trascorso un periodo fatto di alti e bassi. Infatti circa un mese fa si è dovuta fermare per dei problemi di, tuttavia l’ex direttore artistico dicontinua a macinare successi grazie al suo ultimo singolo ’’, scritto da Vasco Rossi.Infatti il brano è arrivato alladelle canzoni più trasmesse di tutte le radio del nostro Paese. In pratica è in testa alla, davanti ai brani di. Quindi la ragazza ha deciso di ringraziare a tutti attraverso un post sul suo account instagram.

Erano più di due settimane che Emma Marrone non aggiornava la bacheca del suo account Instagram. Infatti lo scorso 28 settembre 2019 la cantante salentina scriveva un messaggio positivo, rivelando ai follower che l’intervento chirurgico a cui si era sottoposta era andato alla perfezione : “Ho finalmente tolto questo braccialetto ma lo conserverò per sempre,è stata dura…ma è andata! Ho bisogno del tempo necessario per recuperare le forze ma credetemi non vedo l’ora di tornare da tutti voi, e lo farò al più presto”, aveva scritto l’ex coach di Amici di Maria De Filippi, tranquillizzando il suo vasto pubblico sulle attuali condizioni di salute.