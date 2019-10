Silvio Berlusconi, il 19 ottobre sarò in piazza contro il governo

"Il 19 ottobre sarò anche io in piazza a Roma per protestare, perché questo governo e questi annunci sono lesivi del nostro diritto di libertà". Così il leader di Forza Italia,sulla manifestazione contro il governo promossa dallaa Roma il prossimo sabato 19 ottobre. L'annuncio è avvenuto nel corso della kermesse del partito a Milano,. "La Lega non ci aveva ufficialmente invitato alla manifestazione, neanche con una telefonata. Noi avevamo detto che mandavamo una delegazione" ma dopo "aver sentito le minacce di carcere da parte del governo ho cambiato idea sul nostro modo di protestare".

"Vedremo i risultati delle elezioni regionali. Solo se ci fosse una clamorosa vittoria del centrodestra, allora il capo dello Stato si dovrebbe accorgere che la maggioranza del palazzo è diversa dalla maggioranza del Paese" ha detto il presidente di Forza Italia. "Allora la caduta del governo sarebbe possibile e ci sarebbero nuove elezioni. Ma penso che sia più probabile l'altra possibilità", ha spiegato. "Purtroppo penso che ci siano molte probabilità che questo governo arrivi alla fine della legislatura perché il potere è un grande collante. Poi vogliono evitare che si torni a votare perché vinceremmo noi".