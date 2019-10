Asia Argento spudorata con Mara Venier : Le tue te**e sono il top

Mara Venier è una delle presentatrici italiane più amate, anche per l’affabilità e il suo essere così alla mano. Modi che le sono valse l’appellativo di, tra i telespettatori ma anche tra i personaggi televisivi. Sui social è molta attiva e l'ultimo “” riceve tanti commenti, pure da Asia Argento, concentrata su un particolare evidente del corpo di Mara Venier, il seno. “”, le scrive la figlia del maestro del brivido Dario Argento. Complimento un po’ spinto che non infastidisce Mara Venier, anzi. In risposta la chiama amore, dimostrando di apprezzare pure l’eccesso di sincerità.

Che le due facessero “comunella” lo si era già intuito in occasione dell’intervista rilasciata dalla Argento a Domenica In su Fabrizio Corona, poco prima che l’ex re dei paparazzi tornasse dietro le sbarre. Tra le molte proposte ricevute, Asia Argento aveva scelto proprio Mara Venier, padrona di casa del contenitore domenicale di Rai 1, un format riportato in auge come non capitava da un pezzo. Una bella rivincita pure sul piano personale, visto che per anni era finita nel dimenticatoio, quasi che si fosse dimenticata come svolgere il proprio mestiere.