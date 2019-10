Sei mesi di vita! Martin Castrogiovanni, la confessione a cuore aperto da Silvia Toffanin

si è confessato davanti alla telecamere di. Più di qualcuno, nel vedere il gigante delscosso, ha avuto un sussulto. E così è stato anche per. Non fu un momento facile, quel mese nel 2015, quando a Martin Castrogiovanni venne diagnosticato un. “Mi hanno dato sei mesi di vita per un neurinoma (un tumore del plesso lombare). Poi si è scoperto che non era maligno e dopo un mese ero in campo”. Martin Castrogiovanni, ex rugbista e conduttore tv di “Tu sì que vales”, si racconta a “Verissimo”. Nel 2015, in Inghilterra, la scoperta della malattia per la quale i medici, inizialmente, gli avevano detto che avrebbe vissuto ancora pochi mesi. Per fortuna, rientrato in Italia, dove giocava, il responso dei medici è diverso e Castrogiovanni torna in campo: il tumore non è maligno e non ha avvolto i nervi.Nel 2011 lo sportivo aveva scoperto anche di essere celiaco: “Vissuta da grande è un pochino più difficile ma la superi, oggi come oggi ci sono tante cose buone per celiaci”. Castrogiovanni si definisce un “cucciolone”: “Mi avete quasi emozionato ma ci vuole poco, piango anche con Kung Fu Panda”, spiega alla padrona di casa Silvia Toffanin. E a confermare questa versione c’è il racconto del suo primo viaggio in Italia per giocare a rugby, a soli 18 anni.“Quando è partito quell’aereo, si sono spente le luci e io mi sono chiuso in bagno 15 minuti e ho pianto come un bambino”, confessa il conduttore televisivo. Castrogiovanni racconta poi della sua vita privata, definendosi “innamorato pazzo”. E a proposito di figli si dice aperto alle adozioni: “Ci sono tanti bimbi da adottare”, conclude., in Argentina, il 21 ottobre 198. La sua altezza è pari a 188 cm. Della sua vita privata sappiamo che la sua famiglia ha origini italiane, e che fin da piccolo si appassiona al rugby, che diventa in seguito un vero e proprio lavoro. E ancora sappiamo che per lungo tempo la sua fidanzata è stata l’ex sciatrice Giulia Candiago, e la loro storia sembrava essere più che un semplice flirt. I due sono infatti quasi arrivati al matrimonio. Tuttavia prima di compiere il grande passo la coppia si è separata, a causa di alcune divergenze. Dopo la fine della sua storia, era sembrato che Martin si fosse legato alla pallavolista Veronica Angeloni, tuttavia la loro frequentazione non è mai stata confermata. Ad oggi Castrogiovanni ha una nuova fidanzata: l’attrice Daniela Marzulli.