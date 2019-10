Che bambola! Mercedesz Henger super sexy in piscina

Da settimane Mercedesz Henger è al centro del gossip per via delle pesantissime accuse che la madre Eva aveva rivolto al suo fidanzato, Lucas Peracchi. Ma poche ore fa la modella e showgirl romana, ha condiviso su Instagram una foto molto molto sexy realizzata in Sardegna, dove ha trascorso il mese di agosto con il suo Lucas. «In realtà … sono nella nebbia di Milano. Ripensiamo al sole della Sardegna va’ …», si legge nella didascalia che accompagna l’ultima foto bollente della figlia di Eva Henger.

Sdraiata su uno scoglio come una sirenetta con le onde del mare sullo sfondo, Mercedesz è baciata dal sole: posa con occhi semichiusi e un micro bikini rosa Barbie che mette in evidenza il suo fisico e le curve da urlo. La foto ha subito fatto il pieno di like e di commenti: «Che bambola!», «Sei meravigliosa!», «Una top model, sempre spettacolare!», «Bellissima!», «Questo costume ti sta benissimo!», si legge sotto tra i tanti messaggi.