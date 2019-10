Formula Uno : Valtteri Bottas trionfa in Giappone, Mercedes vince il mondiale

È arrivato davanti a Vettel e Hamilton, e la Mercedes ha vinto il titolo costruttori.. Secondo un grandeche nel finale riesce a tenere a bada Hamilton ed evitare così la doppietta Mercedes che comunque conquista il 6° Mondiale. Al via Vettel, partito in pole, viene passato da Bottas. Alla curva 2 contatto Leclerc-Verstappen (sotto investigazione): il ferrarista costretto a rientrare ai box per cambiare l'ala, Verstappen si ritirerà al 15° giro. Bottas, dopo un intermezzo al comando di Hamilton, riprende la testa a 10 giri dal termine e va a centrare il 5°successo (3°stagionale).

Mancano 5 gare alla fine del Mondiale, e non c’è ancora un vincitore matematico: Hamilton con il terzo posto si è portato a 338 punti, perdendone nove di vantaggio su Bottas, che ora è a 274. Al terzo posto c’è Leclerc con 223 punti. Con il risultato di oggi, la Mercedes ha già vinto matematicamente il titolo costruttori, per il sesto anno consecutivo: ha 612 punti, contro i 435 della Ferrari.

La classifica del Gran Premio del Giappone:

Bottas (Mercedes)

Vettel (Ferrari)

Hamilton (Mercedes)

Albon (Red Bull)

Sainz (McLaren)

Leclerc (Ferrari)

Ricciardo (Renault)

Gasly (Toro Rosso)

Hulkenberg (Renault)

Stroll (Racing Point)

Kvyat (Toro Rosso)

Norris (McLaren)

Raikkonen (Sauber)

Grosjean (Haas)

Giovinazzi (Sauber)

Magnussen (Haas)

Russell (Williams)

Kubica (Williams)