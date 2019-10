Lo stesso destino di Nadia Toffa! Muore di cancro la blogger 33enne Elisabetta Cirillo

Purtropponon è riuscita a sconfiggere la sua battaglia personale. La nota blogger è venuta a mancare nella giornata di ieri. Proprio come, laha condiviso lo stesso destino e calvario della sua concittadina.La donna, come la giornalista bresciana, parlava della sua lotta giornaliera contro un tumore. Lo faceva dappertutto, sui suoi canali social e sul suo blog ‘Lisa in the world’. La notizia della sua prematura scomparsa è stata data proprio sulla sua pagina ufficiale

Elisabetta Cirillo aveva scoperto di avere un brutto male nel ottobre di cinque anni fa. Da quel momento in poi la blogger era riuscita a migliorare la sua condizione grazie alle terapie, tuttavia il cancro si è ripresentato. Durante il suo calvario, proprio come Nadia Toffa, Elisa ha scritto due libri: ‘Come capita la vita’ e successivamente ‘Fino a qui’. Inoltre ha fatto una raccolta di poesie.

Tutto questo avveniva mentre la ragazza si sottoponeva a cicli di radioterapia. Ha seguito l’esempio della giornalista de Le Iene Show, documentando il suo calvario attraverso i social. La Cirillo, nonostante la malattia, non ha voluto rinunciare al matrimonio celebrato poco tempo fa. La ragazza ha raccontato che quando ha conosciuto quello che poi sarebbe stato il suo futuro 33enne in quell’occasione indossava una maglietta e dalla scollatura era visibile la cicatrice dovuta all’operazione chirurgica.

Finché ha avuto le forze, Elisabetta Cirillo ha anche continuato a viaggiare e a vivere come faceva prima. La blogger era una grande appassionata di viaggi sin da adolescente, ovvero quando insieme alla sua famiglia ha raggiunto l’Asia e l’Africa. Un’escursione che l’ha fatta crescere molto e incuriosendola sulle culture differenti alla nostra. Per questo motivo la 33enne nel corso degli anni aveva imparato diverse lingue tra cui: inglese, francese, russo e spagnolo. Infine aveva il desiderio di impararne un’altra, il farsi, ma purtroppo non è riuscita nel suo intento.