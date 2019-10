Anna Pannocchia a Pomeriggio 5... il passato con Maccio Capatonda

Glidisi sono infiammati con l’entrata in scena dell’attrice comica. La donna di spettacolo è stata protagonista di un.Mostrando le sue fin troppo generose forme, Anna ha tentato di sedurre l’ex tronista difacendogli un massaggio mentre era inall’interno di una Spa. In realtà, il “” di Pannocchia non era inizialmente il bello e aitante Costantino, ma qualcun altro. Continuate a leggere e scoprirete di chi stiamo parlando.

Barbara D’urso ha svelato che Anna Pannocchia, conosciuta dal pubblico televisivo per i suoi sketch comici al fianco di Maccio Capatonda, si era presa una sbandata per Daniele Interrante, il quale purtroppo ha già qualcun’altra nel suo cuore. Al momento, quindi, l’amore tra l’attrice comica e l’ex modello non può sbocciare. Proprio per questo, Barbarella, in veste di Cupido, ha pensato di consolare Anna con un altro bel fusto.

E chi meglio di un altro desiderabile personaggio della tv, frutto proibito di numerose fan quale Costantino Vitagliano? In seguito è partito un video, in cui Anna Pannocchia, mettendosi in bikini all’interno di una Spa, era pronta a farsi effettuare rilassanti massaggi da parte dell’ex tronista. In seguito, anche Anna ha fatto lo stesso su Costantino.

I due in seguito hanno continuato a divertirsi in piscina, parlando e stuzzicandosi. Il video mandato in onda da Barbara D’Urso è terminato in tal modo. Qualcuno ha notato come, nel corso del massaggio sul corpo di Anna Pannocchia, Costantino Vitagliano abbia allungato un po’ troppo le mani.

L’atmosfera è stata molto leggera, ironica e, a dirla tutta, abbastanza trash. Eppure, solamente qualche giorno fa, l’attrice aveva dichiarato di essere una donna distrutta e di aver avuto ben quattro esaurimenti nervosi causati dalla perdita del lavoro. Anna Pannocchia aveva menzionato anche Maccio Capatonda, affermando: “All’improvviso è scomparso, senza dare spiegazioni”

Anna Pannocchia non sa a cosa sia dovuto l’allontanamento da parte di Maccio Capatonda dopo anni di lavoro assieme. Ad un certo punto, l’attore comico non le ha più telefonato, ma Anna ha avuto la dignità, allo stesso tempo, di non chiedere nulla a nessuno, nonostante il periodo particolarmente difficile. Pannocchia ha inoltre riferito che si è trovata bene a lavorare con Maccio e di averlo sempre preferito ad altri registi.