James Middleton: I suoi occhi mi hanno aiutato ad uscire dalla depressione

In occasione del, la giornata mondiale per la salute mentale,, fratello di, ha rivelato il suo segreto. Il giovane ha infatti deciso di raccontare pubblicamente la sua battaglia contro la depressione. E lo ha fatto su Instagram, dove ha pubblicato un post che parla proprio di ciò che ha attraversato.Ilha parlato di un periodo buio della sua vita, in cui credeva di non farcela. A salvarlo sono stati i suoi cani, i suoi amori, che non gli hanno mai fatto mancare il loro affetto. Uno dei suoi cani si chiama Ella e proprio gli occhi di questo cane sono stati fondamentali per la sua salvezza. Lo sguardo di questo animale è stato per James il motivo che lo ha fatto uscire dal tunnel in cui era sprofondato.

James Middleton ha voluto rafforzare le sue parole pubblicando una splendida foto del suo cane, un bellissimo cocker spaniel. I gesti di questo amico peloso per lui sono stati un miracolo, e sono bastati una leccata amorosa e una strofinata del naso per farlo riemergere. Su Instagram James evidenzia lo sguardo del suo amico, e sottolinea come i suoi occhi meravigliosi lo hanno aiutato a vivere. Il suo debito con questo amico non potrà mai colmarlo, ha anche aggiunto James. Il fratello di Kate ribadisce che gli animali per combattere la depressione sono il migliore aiuto che si possa trovare.

Anche qualche tempo fa James Middleton aveva parlato della sua depressione. Lo ha fatto lo scorso gennaio, in un’intervista rilasciata al Daily Mail. Il giovane ha parlato di questo momento buio della sua vita dicendo che non è facile da spiegare a parole. James durante l’intervista anche allora ha sottolineato che è difficile descrivere la condizione che porta la depressione.

Non si tratta solo di tristezza, ma di qualcosa che prende a livello mentale e annulla i sentimenti. In quel periodo ha confessato di non essere neanche in grado di fare le cose più banali, come ad esempio rispondere al cellulare. Non era neanche in grado di dire a chi amava quanto voleva loro bene. Per fortuna, e grazie ai suoi cani, James Middleton è riuscito a superare questo momento bruttissimo.