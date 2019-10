Il suo ricordo sarò vivo nei miei passi! Caterina Balivo piange ricordando una piccola vittima del terremoto

Nella nuova puntata di Vieni da me, trasmessa lo scorso venerdì 11 ottobre, la conduttricesi è lasciata andare ad un pianto liberatorio, mentre ascoltava in studio la drammatica testimonianza di, una 24enne sopravvissuta alche nel 2002 provocò crolli e vittime in Molise. "Ho sentito un rumore forte- ha dichiarato la giovane ospite nello studio di casa Rai-. Ho visto le finestre rompersi una per volta. Una parte enorme di parete mi è venuta addosso. Ho perso i sensi e mi sono svegliata con la testa sotto a un tavolo".Veronica rimase 8 ore sotto le macerie dell'edificio della sua scuola elementare sita a, l'Istituto Francesco Jovine, dove persero la vita la sua amica Martina e il cuginetto. "Hanno trovato mio cugino con il temperino tra le mani... la mia fortuna è stata quella di essere una bambina e di non capire la gravità". In quella tragedia persero la vita 28 persone, nello specifico 27 bambini e una maestra.

E, intervistata a Vieni da me, Veronica ha voluto, nel suo piccolo, testimoniare la tragedia vissuta in prima persona, sottolineando quanto sia importante per lei il ricordo del cuginetto, a cui ha dedicato i ringraziamenti finali sulla tesi di laurea: "A mio cugino Luigi, vivo sarà il suo ricordo nei miei passi".



Nel corso dell'ospitata di Veronica a Vieni da me, la conduttrice non è riuscita a trattenere le lacrime. "Devo mandare le immagini per un motivo- dichiara visibilmente commossa la Balivo, ricordando le vittime del terremoto- per non dimenticarli. Però penso di non riuscire a guardarle". "Sono diventata una maestra, voglio essere un esempio positivo per i bambini", è il sogno che Veronica rivela di custodire da sempre nel cassetto.