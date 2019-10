Festival di Sanremo 2020: i primi concorrenti e un'ospite da Oscar

I preparativi delproseguono, nominato presentatore e direttore artistico,sostituisce Claudio Baglioni, un giusto merito, secondo molti, per il lavoro, sempre eccellente, svolto nel corso di tutti questi anni in Rai.Inizialmente doveva occuparsi esclusivamente della conduzione, affiancato da Carlo Conti, almeno così riferivano le voci. Non confermate, poiché esattamente come per gli ultimi predecessori, anche il ravennate si dividerà tra il palco e il dietro le quinte. E, se l’Ariston è ancora lontano, sui concorrenti in gara circolano i

Secondo quanto rivela il settimanale Spy, il Festival di Sanremo 2020 potrebbe avere un cast variegato, composto sia da artisti molto popolari sia da talenti emergenti. Gli ospiti potrebbero essere altrettanto prestigiosi, addirittura provenienti dall’America (cosa che, in realtà, è già spesso accaduta in passato). Per la portata principale, i cantanti in competizione, Amadeus pensa a tre nomi di notevole richiamo. Il primo è nuovo, nuovo: il vincitore di Amici 18 Alberto Urso, che ha lasciato da poco Amici Celebrities, impegnato col tour. Il tenore ha numerosi estimatori, uno dei pochi artisti che riesce a mettere d’accordo pubblico e critica.

Fa parte della nuova generazione pure la ricca ereditiera Elettra Lamborghini, esplosa proprio negli ultimi mesi. I singoli tormentone, sommati ai concerti sold-out, giustificherebbero la partecipazione tra i Big del Festival di Sanremo 2020. E, fattore non di secondo piano, è una che sa bucare lo schermo, autentica rivelazione a The Voice of Italy, il talent show trasmesso su Rai Due.

Amadeus apprezza molto la celebre cantante perché è in grado di mixare le sonorità pop a quelle latinoamericane. L’artista giusta, dunque, al momento giusto: il reggaeton quest’estate ha letteralmente spopolato. Infine, spunta pure il nome di Al Bano Carrisi, la cui popolarità è sempre particolarmente alta e che con la kermesse ligure nutre un feeling speciale.

Oltre ai cantanti in gara, si monitorano i divi internazionali, che potrebbe esibirsi. L’entourage di Amadeus sarebbe attualmente in trattativa per Lady Gaga, la quale, fresca del premio Oscar con A Star is Born, illuminerebbe l’intero evento. C’è un ostacolo, quello più facilmente prevedibile: il cachet richiesto, esorbitante, ma il settimanale Spy spiega che il team di lavoro è attivo su soluzioni alternative.