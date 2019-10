Foggia, 53enne uccide la moglie e le figlie poi si spara

, la ricostruzione della chiamata ai carabinieri da parte del duplice omicida suicida. Un agente penitenziario ha ucciso la moglie e le due figlie di 12 e 18 anni e poi si è tolto la vita. E' avvenuto nella notte in un appartamento si Orta Nova, in provincia di Foggia. Secondo le prime informazioni, l'omicida, 53 anni, ha prima sparato alla moglie 54enne, e poi alle figlie. L'uomo avrebbesparandosi un colpo alla testa. «». Questo quanto avrebbe detto, secondo la ricostruzione fornito da, agli inquirenti, prima di spararsi e farla finita. Aveva appena ucciso la mogliein un raptus di follia. Sarebbe deceduto in ospedale, a Foggia. I militari hanno avviato le indagini per chiarire le cause della tragedia, in casa non sono stati trovati biglietti che spieghino l’accaduto.