Uomini e Donne, Ida Platano parla di Armando Incarnato : E' stato molto presente e mi ha aiutata

Ida Platano è stata una delle grandi protagoniste della scorsa stagione di. Sono sfilati in studio per lei tantissimi cavalieri anche se si è sempre voluta concentrare su. Dopo lae una serie di ritorni di fiamma, sembra che per la bella bresciana sia arrivato il tempo di rimettersi in gioco e di fare.Ad attirare la sua attenzione un altro partecipante di lungo corso di Uomini e Donne over. Tra il cavaliere partenopeo esembra essere scattato qualcosa. E’ stata lei stessa a confermare che l’interesse è reciproco in un’intervista rilasciata aldel dating show di canale 5.

Ida Platano nel suo percorso ha conosciuto diversi uomini fin quando il suo sguardo si è posato su Riccardo Guarnieri. I due hanno iniziato un’intensa relazione e dopo alti e bassi hanno deciso di lasciare lo studio per viversi il loro amore lontano dalle telecamere. Sin dall’inizio hanno avuto problemi di compatibilità caratteriale, problema che sembrava essere stato superato dalla grande voglia di entrambi di stare insieme.

Poco tempo dopo hanno deciso di mettere alla prova il loro amore tra le tentazioni di Temptation Island. Programma in cui dopo diversi litigi e scontri, a causa delle troppe attenzioni che Riccardo ha riservato ad una tentatrice. Nonostante tutto i due sono usciti ancora una volta insieme. Dopo un periodo di serenità, la coppia è tornata a Uomini e Donne dove, Riccardo Guarnieri ha annunciato di voler chiudere definitivamente con la storia con Ida a causa del suo carattere troppo vittimista e permaloso.

In questo periodo la dama non ha mai abbandonato, le speranze, mentre il cavaliere si è dedicato alla conoscenza di altre dame del parterre. Comportamento che ha spinto la Platano ad abbandonare il programma. Ora tutto questo fa parte del passato e sia Ida Platano che Riccardo Guarnieri sono pronti ad aprire il loro cuore ad un’altra persona. Entrambi sono seduti nuovamente all’interno dello studio del dating show di canale 5 con l’obiettivo di ritrovare l’amore.

Ida Platano ha rilasciato un’intervista sul suo rapporto con Armando Incarnato. La bella bresciana ha raccontato di essere rimasta piacevolmente colpita dalle attenzioni che le ha riservato durante le puntate scorse : Il gesto di Armando di uscire dallo studio per consolarmi mi ha lasciato di lui una bella impressione, tanto che il giorno dopo la puntata gli ho scritto sui social. Armando è stato molto presente e mi ha aiutata con le sue parole.

Per Ida Platano il cavaliere partenopeo è una vera e propria scoperta. Ha svelato che non credeva di potersi trovare così bene e che tutto venisse fuori con tanta naturalezza : La serata con Armando è stata totalmente inaspettata. lo è stata davvero. E’ successo tutto con estrema naturalezza, ero tranquilla, è stato bravo a mettermi a mio agio e io sono stata me stessa