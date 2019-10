Che fisico meraviglioso! Justine Mattera in intimo e tacchi a spillo su Instagram

La biondissima showgirl italo americanasu Instagram fa scintille. Non c’è scatto che non racimoli like e commenti estasiati a valanga. Lei, d’altronde, ce la mette tutta per stupirli ogni volta.in vista, Justine Mattera sfida lacon scatti osé studiati nel minimo dettaglio per aggirare le restrizioni del social network. Nell’ultima foto social Justine Mattera è seduta su delle rocce con indosso soltanto une delle scarpe con il tacco a spillo. «», l’ha commentata con ironia lei, che con capelli spettinati e lo sguardo ammaliante mette in mostra un addome scolpito, oltre che le sue curve generose.

«Che fisico meraviglioso Justine», «Davvero molto sexy questo scatto», le scrivono i fan. Per qualcuno, poi, Justine è: «Supersonica!». Un altro osserva: «Sei sempre provocante e mai volgare». «Tanto sportiva, quanto attraente. Sei veramente bella», è il commento di un altro fan. E sì, come sottolinea un altro ancora per lei il tempo sembra proprio essersi fermato: «Una ragazza di 20 anni può solo invidiarti, bellissima».