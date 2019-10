Sei una cogli***! Insulti e offese a Malika Ayane sul web dopo la puntata di X Factor

Mi sono svegliata molto amareggiata leggendo parte dei commenti alla puntata di ieri. Tranne alcuni molto creativi nell’inadeguatezza, il livello di linguaggio e di pensiero é veramente basso. Basso e violento. Inaccettabile

Dopo l'ultima puntata del talent canoro di Sky, Malika Ayane è stata bersagliata da insulti e offese sui social. Sdegnata da tanta violenza verbale, la cantante ha pubblicato un post di denuncia su Instagram. "".