Serena Enardu vittima di cyberbullismo, la sorella Elga : È un malato di mente

si è sottoposta ad una lunga intervista con il settimanaleed ha raccontato dei retroscena inaspettati su sua. A quanto pare,. Ci sono alcune persone sul web che non stanno facendo altro che attaccarla e tormentarla a causa del suo percorso a.Senza troppi giri di parole, Elga ha detto: “”. Le parole dell’ex tronista sarda sono state davvero molto forti, ma allo stesso tempo colme di speranza.

Nel corso dell’intervista con Uomini e Donne Magazine, Elga Enardu si è lasciata molto andare specie in merito ai discorsi relativi a sua sorella. Le due ragazze sono gemelle e, in quanto tali, vivono quasi in simbiosi. Sono esattamente identiche, sia dal punto di vista estetico che interiore. Per tale ragione, nel momento in cui una delle due si trova ad affrontare un momento difficile e particolare, l’altra è sempre pronta a tendere la mano.

In questo caso, ad essere presa di mira è stata Serena Enardu, la quale pare sia vittima di cyberbullismo. In occasione della sua partecipazione a Temptation Isalnd VIP, infatti, la ragazza è stata accusata per il comportamento assunto nei confronti di Pago. Secondo molti, infatti, si è lasciata troppo andare con gli altri tentatori rendendosi ridicola.

Inoltre, alcune persone l’hanno pesantemente attaccata dopo il falò di confronto per aver provato a far ricadere le colpe sul suo uomo. Ad ogni modo, in sua difesa è intervenuta la sorella, la quale ha chiarito che, a suo avviso, la ragazza ha fatto benissimo a comportarsi in quel modo. Nella loro famiglia sono sempre state educate ad essere sincere e seguire il proprio cuore e il proprio istinto. Per tale ragione, ha fatto benissimo a mettersi in gioco.