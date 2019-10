Nobel pace a premier etiope Ahmed Ali

Il Comitato delha assegnato ilal primo ministro etiope,, per "i suoi sforzi per realizzare la pace e la cooperazione internazionale, in particolare per la sua iniziativa decisiva per risolvere il conflitto al confine con la vicina Eritrea". Nato nel 1976, "ha avviato importanti riforme che danno a molti cittadini la speranza per una vita migliore e un futuro più luminoso. Come Primo ministro ha cercato di promuovere la riconciliazione, la solidarietà e la giustizia".