Ti caccio via! Barbara D'Urso perde le staffe a Pomeriggio Cinque, ecco cosa è successo

Come di consueto, dopo la parte dedicata alla cronaca a, nella seconda si parla di temi più leggeri, tipo il gossip. E proprio in quel frangente la padrona di casa Barbara D’Urso deve tenere a bada i suoi opinionisti. Un esempio lampante lo si è avuto nella puntata andata in onda martedì 8 ottobre 2019 dove la conduttrice napoletana ha perso le staffe con. In praticaha invitato in studio una giovane partenopea che non riesce a trovare un’abitazione a Modena, il tutto perché è meridionale. A quel punto l’opinionista le ha consigliato diper prendere in giro il proprietario della casa. A quel puntonon ci ha visto più sbottando così: “”.

Ma Carlo Mondonico non è stato l’unico a ricevere una strigliata da Barbara D’Urso. Infatti anche Patrizia Groppelli ha fatto arrabbiare molto la padrona di casa di Pomeriggio Cinque. La donna ha consigliato alla giovane napoletana di presentarsi agli appuntamenti per visionare le case con un tailleur e tacchi e non mostrando i suoi tatuaggi.

A quel punto Lady Colgno ha accusato la Groppelli di essere una donna piena zeppa di pregiudizi e ognuno è libera di vestirsi come meglio crede. Un altro scontro tra le due donne era avvenuto la settimana scorsa quando la giornalista aveva aspramente criticato Maria Monsè. Per fortuna a stemperare la tensione che si era accumulata all’interno dello studio di Pomeriggio Cinque ci ha pensato il cantante neo-melodico Tony Colombo. Quest’ultimo, infatti, ha dedicato un bano romantico a Barbara D’Urso.