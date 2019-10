Mancano gli anestesisti e il parto viene rimandato! La piccola muore in grembo

All'ospedale Jazzolino dinon era di turno alcun. Così una bimba ènel grembo della sua mamma. Questa mattina la donna, 32enne al nono mese di gravidanza, si è presentata al pronto soccorso accusando alcune fitte. Ma la piccola che portava in grembo era già morta. Come riporta Fanpage , nei giorni scorsi i ginecologi avevano visitato la donna: dopo il controllo era stato deciso di procedere con un. Non subito, però. A causa della mancanza di anestesisti in ospedale.Nonostante la sofferenza del feto, la donna era stata quindi rimandata a casa. Oggi la ragazza ha iniziato ad accusare fortie si è subito recata in ospedale. Ma il. I familiari della 32enne, sotto choc per quanto accaduto, hanno subitoil fatto. Ora gli inquirenti, che hanno già acquisito la cartella clinica, dovranno stabilire le cause e il momento della morte del feto ed eventuali responsabilità.