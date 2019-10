Tutto finto, stanno solo recitando! Smascherati a Pomeriggio 5 di Barbara D'Urso

Da qualche settimana tra le varie storie di gossip ce ne una in particolare che ha destato alcuni sospetti. Stiamo parlando della nota influencerche avrebbe tradito la presuntacon.Ovviamente questa iniziativa avrebbe scatenato della rabbia e delusione da parte dell’ex concorrente del Grande Fratello 16. Di recente c’è stato lo sfogo di Erica sul suo account Instagram. Ma nell'ultima puntata di, Barbara D’Urso è tornata sull’argomento.

Tra i vari ospiti presenti nel salotto di Pomeriggio Cinque, il noto paparazzo Alan Fiordelmondo si è scagliato contro contro Giorgia Caldarulo affermando di avere tra le mani le prove che questa storia di gossip è stata creata a tavolino.

“Questa è una situazione surreale, è tutto finto. A parte le foto pubblicate dal settimanale Nuovo non ci sono altre foto su altri settimanali. Giorgia è una perfetta sconosciuta. Non esiste credibilità in questa storia. Quello è un finto servizio, è un posato riuscito male. Non riuscite più a uscirne da questa recita. Ti sei dimenticata Giorgia quella buffonata che hai organizzato con Cameron Dallas?”, ha confidato l’uomo nel programma di Barbara D’Urso. Poi le ha dato della ridicola e della finta lesbica e che ha sollevato tutto questo polverone solo per interesse. Poi ha ribadito ancora una volta di avere le prove sul suo smartphone che sono in grado di smascherarla. Infatti ha poi detto alla padrona di casa Carmelita di farle visionare tutte le tracce.

Ma a confermare le dichiarazioni del paparazzo Alan Fiordelmondo ci ha pensato Megghi Galo, un’ex amica di Giorgia Caldarulo : “E’ una trovata pubblicitaria molto brutta inventarsi di essere lesbica solo per far parlare. Io conosco molto bene Giorgia e non sapevo niente di questo suo nuovo orientamento sessuale. Lei è sempre stata una legata a delle relazioni per interesse, me l’ha detto diverse volte. Secondo me è tutta una cosa finta”, ha confessato la ragazza. Fonte