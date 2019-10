La reunion del cast di Friends fa sognare i fans: nuova stagione in arrivo?

In occasione dei 25 anni dalla messa in onda del primo episodio di “”, c’è stata una, che ha fatto immediatamente sognare i fans. Un post, pubblicato da, ha scatenato il web. Nella foto, con l’aggiunta della didascalia: “”, insieme a lei anche. I tre si sono ritrovati per celebrare i 25 anni dalla messa in onda di quella che sarebbe poi diventata una delle serie più amate di tutti i tempi, “Friends”. Le avventure di Monica, Chandler, Joey, Ross, Phoebe e Rachel sono divenute famosissime, come i due appartamenti e il bar Central Perk. Una mini reunion che ha fatto letteralmente impazzire i fans di tutto il mondo, che da anni sperano nell’uscita di una nuova stagione.

“Friends” è stato un vero e proprio punto di riferimento per un’intera generazione, che con le loro avventure, amori e problemi, hanno segnato un’epoca televisiva. Amazon Prime Video ha deciso, in occasione del 25esimo anniversario, di riproporre tutte le 10 stagioni, per un totale di 236 episodi, dell’amatissima serie. Da allora però, i componenti della serie hanno sempre dichiarato che non sarebbero tornati a vestire i panni dei amici di New York. Anche in questo caso, dopo il clamore suscitato dal post, hanno in fretta e furia dovuto smentire qualsiasi voce e che si trattava solamente di un incontro avvenuto nella casa di West Village di Cox.

Proprio Matt Le Blanc, il Joey Triviani della serie, ha dichiarato a proposito di una possibile riunione del gruppo in vista di altri episodi, che sarebbe stata una buona idea rimettere in piedi la serie. “In parole povere non penso che qualcuno voglia vedere un vecchio Joey che fa la colonscopia”, aveva detto l’attore in maniera piuttosto ironica, negli studi del “David Letterman Show”.

Le voci di un’altra stagione era diventate così pressanti che negli ultimi mesi l’annuncio della reunion del gruppo sembrava quasi ormai imminente. La NBC, canale dove andava in onda la serie ha dovuto smentire a più riprese che si stesse lavorando in tale direzione. La stessa creatrice della serie, Marta Kauffman, aveva gelato i fans, dichiarando che l’ultimo episodio era andato in onda nel maggio del 2004.

La Kauffman, ha dichiarato che non sarebbe stato fatto più niente, anche per non rovinare il finale, scritto apposta, per quell’episodio. Eppure riunioni o finali alternativi sono esperimenti quotidiani per serie di successo come quella di “Friends”: e se l’ultimo saluto ai milioni di fans dell’amatissimo gruppo avvenisse in una sala cinematografica? I fans sognano.