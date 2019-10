Chiara Ferragni ubriaca! Fedez scherza con la moglie e lei gli mostra il dito medio

Visto che sei ubriaca, prova a dire: appallottolamelo

Fedez è tornato sui social e, insieme a lui, le divertenti stories con la moglie. Questa volta la coppia ha condiviso con i fan undella cena di ieri durante la quale, forse un po’, la influencer non ha risparmiato una serie di gesti eloquenti nei confronti del marito.”, ha iniziato a chiederealla Ferragni, che non si è lasciata cogliere impreparata e ha risposto correttamente alla richiesta del marito. Lui, però, ha tentato di indurre in errore più volte la moglie accrescendo le difficoltà delle sue domande e portandola a pronunciare una serie diche lei ha saputo riproporre con semplicità, nonostante – forse – qualche bicchiere di troppo.Felice per i risultati ottenuti e per essere riuscita acon disinvoltura il marito, che continuava a sostenere fosse un po’ alticcia, Chiara Ferragni ha messo da parte l’aplomb che la contraddistingue nelle sue Instagram story e ha più volte mandato a quel paese Fedez con l’eloquente gesto del. La cena di coppia, poi, è andata avanti tra scherzi e risate in compagnia di Valentina, sorella di Chiara, e del fidanzato Luca Vezil.Da quando il rapper ha fatto il suo rientro a casa da Celebrity Hunted dopo due settimane di lontananza dalla famiglia e dai social, i fan deipossono finalmente tornare a curiosare tra le stories della coppia per conoscere alcuni momenti divertenti di vita quotidiana che Fedez, a differenza della moglie, ama condividere con più facilità sui social incurante delle critiche che si potrebbero sollevare in rete.