Mi fa schifo! Lorella Cuccarini allibita a La vita in diretta, imbarazzo in studio

Nella puntata deandata in onda lunedì, la padrona di casaha difeso con le unghie e i denti il rotocalco che conduce insieme ad.In pratica un ospite hal’operato degli autori e della stessa conduttrice che dallo scorso settembre ha preso il posto degli uscenti Tiberio Timperi e Francesca Fialdini. L’appuntamento in questione è stato pieno di argomenti molto importanti e nello stesso tempo seri. Tra questi anche l’assassinio dei due agenti di Trieste e la morte della giovane, ammazzata alla tenera età di 16 anni dal fidanzato. Subito dopo, la presentatrice ha dato il via ad uno spazio più leggero parlando di cronaca rosa. In poche parole si parlava dei, Meghan e Harry, e la lettera ai giornali e siti inglesi che ha fatto scalpore la scorsa settimana.

Il passaggio repentino di un’argomentazione seria ad una più frivola ha infastidito moltissimo l’ospite de La vita in diretta che era in collegamento da Londra: “Passare dalla morte di Fabiana uccisa dal fidanzato a 17 anni ad un tema così, come quello di Harry e Meghan, mi fa schifo“

A quel punto la padrona di casa Lorella Cuccarini ha sbottato così: “Noi trattiamo sia pagine leggere che pagine più serie. Raccontiamo la vita, che è fatta di gioie e dolori“. Nonostante questo battibecco tra Lorella Cuccarini e il suo ospite, dopo qualche minuto a La vita in diretta è tornato il sereno. Tuttavia nel web molti utenti sono tornati a parlare di questa curiosa vicenda dicendo il loro parere.