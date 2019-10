Eleonora Rocchini denuncia tutti dopo le diffamazioni

L’ex coppia diformata dasta continuando a fare scintille. I due ragazzi, purtroppo, hanno avuto una separazione alquanto travagliata. Subito dopo la diffusione della notizia, infatti, hanno cominciato a circolare voci molto brutte sull’ex corteggiatrice. Per questo motivo, Eleonora Rocchini ha annunciato di essere passata alla. Pare che un’l’abbia definita come una persona dedita all’alcol e assolutamente inadatta per stare accanto a Branzani. In seguito a simili, la ragazza non è potuta rimanere in silenzio e, attraverso i social, ha dichiarato le sue intenzioni.

Dopo una storia d’amore durata un paio d’anni, i due hanno deciso di interrompere la loro relazione. Almeno per il momento, non c’è molta chiarezza in merito ai motivi che possano aver spinto la coppia a prendere questa drastica decisione. Una cosa è, però, certa, il rapporto è assolutamente compromesso. In seguito all’annuncio relativo alla rottura, sul web hanno cominciato a diffondersi notizie molto dure contro l’ex corteggiatrice.

Stando a quanto emerso, pare che la ragazza possa avere un problema con l’alcol. Oscar, però, in questi giorni ha pubblicato un post nel quale ha smentito la questione, tuttavia, ci sono ancora molte cose in sospeso. Per tale ragione, Eleonora Rocchini ha fatto sapere di essersi mossa con una denuncia sia contro le pagine di gossip che hanno diffuso simili notizie sul suo conto, sia contro la fonte diretta di questo gossip.

Con molte probabilità, l’artefice di tutto pare sia una cara amica di Oscar. Quest’ultima avrebbe fatto il doppio gioco, ovvero, si sarebbe finta amica di entrambi per poi parlare molto male dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.