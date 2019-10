E' stata lì 2 ore! Pamela Prati, di notte al bingo da sola

Per mesi non si è parlato d’altro che del Pamela Prati Gate, del mai esistito futuro marito della showgirl Mark Caltagirone e della guerra a distanza tra bugie, accuse e smentite delle 3 protagoniste del caso, ossia Pamela Prati e le sue due ex socie Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo. Le ultime due, accusate dalla Prati di averla truffata, sono ormai lontane e la ex stella del Bagaglino ora si dedica a nuovi progetti. Come testimonial e ospite di eventi, per esempio.

Ha partecipato alla festa di compleanno della figlia di Guendalina Tavassi come ospite d’onore (il party era proprio ‘a tema Pamela Prati’) e presenziato a una fiera dedicata alle nozze scatenando polemiche e la reazione furiosa di Pietro Tartaglione, il compagno della ex tronista di UeD Rosa Perrotta. Il caso Mark Caltagirone non è finito nel dimenticatoio, tanto che qualche giorno fa è stata l’amica e collega Valeria Marini a parlarne di nuovo.

“L’ho vista quest’estate e mi sembrava plagiata, messa in mezzo – ha spiegato Valeria Marini nel salotto tv di Caterina Balivo ‘Vieni da me’ – So che non ha la malizia di organizzare una cosa del genere. Lei era ed è in buona fede, è un’artista degna di rispetto. Ha sofferto tanto, tutto questo è andato a suo discapito”. Ora invece si torna a parlare di Pamela per le foto rubate pubblicate sul settimanale Diva e Donna.

Negli scatti esclusivi apparsi sulla rivista diretta da Angelo Ascolti, ecco Pamela Prati arrivare di fronte a una sala bingo di Roma accompagnata in auto. Entra da sola ed esce, sempre da sola, solo 2 ore dopo. Per la precisione all’una di notte. Non è dato sapere se abbia vinto o perso ma di certo queste foto riaccendono il gossip sulla passione della Prati per il gioco del bingo.

Era stato il sito Dagospia a parlare per la prima volta. Poi dell’argomento si erano occupati altre testate e programmi tv ma la soubrette sarda aveva smentito tutto in un’intervista a Verissimo: “Vorrei dire che non ho debiti di gioco, questa è una calunnia bruttissima che è stata detta sul mio conto”, aveva dichiarato la Prati intervistata da Silvia Toffanin.