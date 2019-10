Sinisa Mihajlovic e la toccante dedica della figlia: Mio padre non m'ha detto come vivere, ma...

Sul suo, la figlia dell'allenatore del Bologna, Viktorija Mihajlovic, ha condiviso un'emozionante dedica scritta per il padre affetto da leucemia. Molto toccante è la dedica cheha riportato a corredo di una nuova nuova foto pubblicata su Instagram. "Mio padre non m’ha mai detto come vivere, ha vissuto, mi ha fatto osservare come lo faceva", quest'ultime sono solo alcune delle parole cheha scritto nella descrizione di un nuovo post, destinato all'uomo che l'ha messa al mondo, l'ex calciatore serbo e ora allenatore del Bologna,. L'ex naufraga de L'Isola dei famosi ha voluto così confidare ai follower quanto sia importante, nella sua vita, l'esempio di suo padre: "E anche se tu non fossi il mio, se anche fossi per me un estraneo, per te stesso egualmente t’amerei".Il messaggio ermetico, ma significativo, condiviso su Instagram da Viktorija giunge a seguito delle dimissioni di Sinisa dall'ospedale presso cui l'ex calciatore si è sottoposto al secondo ciclo di cure, dopo aver rivelato la sua malattia, la leucemia. Le parole della giovane Mihajlovic hanno commosso il popolo del web, facendo in poco tempo incetta di like, commenti e condivisioni. Tra i messaggi di supporto giunti all'ex isolana, si legge in particolare quello riportato da. Quest'ultima, reduce dalla pubblicazione del suo libro sul cancro dal titolo Una mamma lo sa, ha commentato il post di Viktorija con l'emoticon di un cuore.