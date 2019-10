Temptation Island Vip: Pago e Serena Enardu si sono lasciati

Lunedì prossimo andrà in onda l’ultima puntata di. Nell’attesa che questo accada, però, i numerosi telespettatori stanno inondando di domande alcuni dei concorrenti che hanno preso parte a questa edizione del. La persona che sta dedicando maggiore tempo ai suoi fan è. Quest’ultima ha deciso di mettersi a nudo con la sua community raccontandoe svelando alcunisulla sua vita. In particolar modo, l’ex tronista di Uomini e Donne ha confessato il suo desiderio di un altro figlio e ciò che cambierebbe nella sua vita.

Non sempre le cose vanno come ci si aspetta. Questo è un po’ quello che è accaduto a Serena Enardu. La donna ha deciso di prendere parte a Temptation Island Vip 2019 proprio allo scopo di mettere alla prova la sua relazione. Le cose tra lei e il compagno non andavano bene già da un po’ di tempo. Ad ogni modo, questa non sembra essere l’unica cosa di cui la Enardu è insoddisfatta. Nel corso di una sessione di botta e risposta con i fan, Serena ha svelato di essersi ripresa, poco per volta, dopo quanto accaduto a Temptation Island. Inoltre ha raccontato alcune cose che si augurava per la sua vita che, tuttavia, non si sono mai avverate.

Tra queste c’è, sicuramente, il desiderio di un altro figlio. Serena, infatti, ha raccontato di aver sempre desiderato di avere altri bambini oltre a quello che già ha. Inoltre, ha spiegato di essere insoddisfatta di alcune cose relative alla sua vita. Tra queste, molto probabilmente, potrebbe esserci anche la sua relazione con Pago. Storia che pare sia proprio giunta al capolinea definitivo. Nonostante tutto, però, l’ex tronista di Uomini e Donne ci ha tenuto a ribadire di essere grata per le cose che ha e per come sia, tutto sommato, la sua vita.

Pago e Serena Enardu si sono lasciati dopo la loro esperienza a Temptation Island Vip? A quanto pare, stando ad alcune indiscrezioni di gossip che stanno circolando nelle ultime ore, la risposta è affermativa. A lanciare la bomba è stato Gabriele Parpiglia, che ha condiviso con i follower una frase molto particolare: ‘A volte chi lascia, soffre di più. Per star bene forse bisogna star male. Altrimenti si rischia l‘eterna dannazione’. Leggendo le parole di uno degli autori di Temptation Island Vip, molti fan del reality dei tradimenti hanno subito sentenziato: ‘Pago e Serena si sono lasciati’.