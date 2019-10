Sul bus con l'abbonamento scaduto: A 90 anni nonna Maria multata e fatta scendere

È successo a Carrara dove una controllore ha multato un'anziana di 90 anni perché era salita sul bus con l'abbonamento scaduto da qualche giorno. La denuncia della famiglia: "Ancora piange raccontando l'angheria subita". L’abbonamento è scaduto da pochi giorni., però, 90enne di, probabilmente non se ne è accorta. Per questo è salita lo stesso suldove un controllore le ha elevato unadi 40 euro,La donna si è subito scusata della svista e si è proposta di, ma la dipendente del Ctt, il servizio di trasporto pubblico locale, non ha voluto sentire ragioni. Neppure quelle di alcuni ragazzi che hanno insistito per farle chiudere un occhio e si sono offerti di dare alla signora un biglietto che avevano in più. L’anziana è stata accompagnata fuori, tra le lacrime per l’umiliazione subita, nonostante un’età nella quale un errore può essere perdonato. A raccontare quei momenti, assicura al Tirreno sua figlia,, nonna Maria ancora si commuove. “Piange ancora”, assicura, ogni volta che parla “dell’angheria subita”.Dev’essere stato mortificante per lei che prende ie che quell’abbonamento ce l’ha sempre nella borsa. “C’è modo e modo per intervenire, ci vuole un po’ di elasticità mentale”, ha commentato la figlia, per capire se chi è davanti a noi è in malafede oppure no. E che per la signora Maria, salita sul bus con il carnet scaduto un paio di giorni prima, si fosse trattato di una banale dimenticanza giustificata dall’età, è fuor di discussione.L’indignazione per quanto è accaduto è corsa veloce sul web. È tramite i social network che la nipote della signora ha fatto appello alFrancesco De Pasquale, giudicando “vergognoso” il modo di agire del dipendente. E così il primo cittadino di Carrara ieri ha voluto incontrare la nonna. "Questa novantenne, in splendida forma, è un'utente assidua del trasporto pubblico locale dal 1985", ha scritto De Pasquale su Facebook. "Si tratta di un'abitudine virtuosa - ha rimarcato - che, al di là dell'intoppo che l'ha portata alla ribalta delle cronache locali, rende la signora Graziani un esempio da seguire".