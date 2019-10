Oslo de La casa di carta: Quando ho saputo che sarei morto mi sono messo a piangere

In un'intervista a, l'attore che ha interpretato, la serie spagnola didiventata un caso internazionale, ha parlato di quando ha scoperto che il personaggio sarebbe scomparso: "Quando mi hanno passato il copione della settimana in cui mi colpivano e io scomparivo dalla serie perché Oslo muore, mi sono venute le lacrime agli occhi. Non perché avrei perso il lavoro, anche se avrei smesso di lavorare… ma perché eravamo una famiglia".

Garcia riflette poi sul successo internazionale della serie: "Né io, né nessun altro, avremmo potuto immaginare quello che è successo, perché questo capita con una serie tv, a un produttore, una sola volta nella vita. È molto difficile che succeda, perché in giro ci sono moltissime serie e moltissima concorrenza. Non immaginavamo che avrebbe avuto tanto successo fuori e dentro la Spagna" e aggiunge "Questo ha cambiato tutto per me. Io ho alle spalle 15 anni da attore, sono salito iniziando dai gradini più bassi, mi mancava solamente lo step definitivo. La Casa di Carta mi ha dato la spinta per farmi conoscere".

Roberto Garcia, però, ci tiene a sottolineare che Oslo è solo uno dei tanti ruoli e che dopo la serie ha voglia di mettere in chiaro che può anche guardare avanti e ricoprire altri ruoli: "Ho la fortuna di avere un’agenzia di rappresentanza internazionale che lavora in tutto il mondo. Quindi sto avendo la possibilità di lavorare in Paesi che non avrei mai immaginato. Non sono rimasto intrappolato nel personaggio di Oslo, mi dedico anche ad altri progetti, anche se la gente vuole vedere Oslo".