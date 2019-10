Bella Thorne mezza nuda a letto con la nuova ragazza… e Benji approva

A letto mezza nuda mentre abbraccia… una ragazza.non ha mai nascosto la sua “” ed ora la dimostra postando un inequivocabile scatto social: “”, scrive Bella: “”. La reazione di, suoda alcuni mesi, è di piena approvazione: “”, commenta il cantante.

Una relazione aperta insomma quella tra, il quale non disapprova e anzi sembra “” e interessato ad un rapporto poliamoroso. Del resto Bella Thorne è sempre stata chiara sulle sue scelte in campo sessuale e sentimentale: “”. La “, di cui non si vede il volto, sarebbe, stando ai più attenti tra i follower dell’attrice,, che da tempo lavora con lei.