Giuseppe Falcao... il figlio di Roberto : non l'ho più cercato, se lo rivedessi!

Una storia commovente quella di Giuseppe Falcao, che ospite a Storie Italiane racconta in dramma dell’abbandono da parte del padre. Figlio di Roberto Falcao, il grande attaccante della Roma, Giuseppe è stato abbandonato quando era ancora un bambino. Durante l’intervista con Eleonora Daniele il giovane confessa di non ricordare nulla del padre. Quando lo ha abbandonato aveva infatti appena due anni, però sa che lui e la madre si sono amati moltissimo.

La loro storia era molto importante, ma poi si sono lasciati e il padre è andato dalla Roma ed è tornato in Brasile. Tuttavia, nonostante l’abbandono, ha avuto la fortuna di avere una madre onesta e sincera, che non gli ha mai nascosto la verità sul padre. La donna sin da piccolo ha detto al figlio che il papà era Roberto Falcao e aveva lottato con gli avvocati per farlo riconoscere.

La battaglia legale si è conclusa 19 anni fa, quando Giuseppe aveva 19 anni. Il giovane ha avuto il cognome del padre, ma adesso, a 38 anni, confessa di sentire la sua mancanza. Il fatto di non aver mai avuto un confronto con il padre gli ha pesato in tutti questi anni. Lui non gli ha mai risposto, per cui il giovane non sa cosa voglia realmente. Da tempo ha provato a cercare il padre, ma purtroppo non ha mai ricevuto segnali che possano far sperare in un incontro. Giuseppe durante la sua intervista ha anche aggiunto di aver provato sofferenza più da grande che da bambino. Da quando è cresciuto ha capito che avrebbe voluto conoscerlo davvero.

Nonostante la sua sofferenza, oggi è arrivato ad una decisione, Giuseppe Falcao ha infatti scelto di non cercare più il padre. Il giovane ha visto un muro davanti a se e nessun interesse in una persona che è quasi un ologramma. Il suo ricordo sta solo nelle immagini, nei racconti delle altre persone, che hanno conosciuto il calciatore.

Lui invece avrebbe voluto conoscere l’uomo, cosa che non è avvenuta finora e che pensa non avverrà mai. Non può neanche esprimere un giudizio perché non lo conosce, non ha mai avuto un rapporto con lui. Fra i due a perdere è stato però Roberto, che non ha conosciuto il figlio e si è perso una parte importante della sua vita.