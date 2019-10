Alessandro Greco tronista a Uomini e Donne? E' chiaramente uno scherzo

Alessandro Greco nel suo ultimo post suha scherzato sul programma. Trasmissione che, curiosamente, era il competitor diquando quest’ultimo andava in onda nel 2017/18 su Rai 1 nel primo pomeriggio. “” ha scritto ironicamente Alessandro Greco, reduce dal successo di Miss Italia 2019 vinto da Carolina Stramare. Greco è sposato con, conosciuta proprio adove Greco era giurato e lei una delle concorrenti. Correva l’anno 1994. Da lei ha avuto un, Lorenzo, che è un cantante rock. Pertanto, Beatrice Bocci ha un’altra figlia, Alessandra, nata da una precedente relazione.

Nelle scorse settimane, Greco è stato intervistato nel programma Storie Italiane di Eleonora Daniele, dove ha dichiarato di essere stato preso di mira da bulli, perchè all’epoca era in sovrappeso, ma comunque era capace di difendersi visto il suo fisico: “Il mio aspetto fisico, però, mi ha aiutato a non essere bullizzato perché ero talmente grosso che non si azzardavano ad avvicinarmi. Pensa che, d’estate, a Taranto, io facevo il bagno al mare con la maglietta. Questo, però, mi ha portato ad avere sempre un rapporto difficile con il mio corpo…I bulli mi dicevano poco sennò rischiavano, ero in condizione fisica da potermi difendere. Oggi in tanti ti incontrano e invece di chiederti come stai, ti squadrano e guardano se sei più o meno sgonfio, ma guardiamoci negli occhi, abbracciamoci e chiediamoci come stiamo”.