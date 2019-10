Sei piatta come una tavola... Annalisa Scarrone offesa per la foto in bikini

Annalisa Scarrone ha anche un grosso seguito su Instagram, del resto come la maggior parte degli allievi usciti dal talent show Amici di Maria De Filippi. Sul social, oltre a condividere foto dei suoi concerti, la giovane artista posta degli scatti sensuali e bollenti. Ad esempio qualche settimana fa la ragazza si è mostrata in tutta la sua bellezza mentre si stava rilassando al mare prendendosi il sole comoda in una sdraio.

“In vacanza si stava bene”, ha scritto la cantante facendo intendere di essere nostalgica dei mesi caldi. Nell’immagine in questione la si vede indossare un bikini fiorato bianco e rosso, indossando anche un paio di occhiali da sole. Di fronte a sé un panorama da favola, ossia sabbia d’orata e fine, palme e un mare cristallino. Come era facile prevedere, la foto condivisa da Annalisa Scarrone su Instagram ha ricevuto un botto di likes da parte di tutti coloro che la seguono sul social. Inoltre i commenti positivi continuano a fioccare nonostante siano trascorsi alcuni giorni da quando è stata pubblicata.

Ma come spesso accade, la foto è stata presa di mira anche dai cosiddetti leoni da tastiera che sono in gradi di rovinare sempre tutto. Infatti, tra i vari commenti apparsi sotto il post si legge che l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi è piatta come una tavola da serf. Ovviamente si riferiva al décolleté della giovane artista che non è così tanto prosperoso. L’hater è stato criticato dai veri follower, mentre la diretta interessata ha lasciato correre il tutto.