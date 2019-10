Gabriel Garko e Serena Autieri, finalmente arriva la verità: ecco perché lei lo ha lasciato

Dopo l’articolo pubblicato sul settimanale Chi, con tanto di foto dove mostra Gabriel Garko con una fede al dito, sul web e in edicola è scoppiato un vero e proprio caos intorno all’attore torinese. Infatti in tanti hanno ipotizzato che quest’ultimo sia convolato a nozze con la persona che ama.

Il diretto interessato non ha rivelato l’identità della sua dolce metà ma, vedendolo spesso col collega ed amico Gabriele Rossi, in molti hanno pensato che fosse lui. Tuttavia il protagonista de L’Onore e il Rispetto, ospite qualche giorno fa a Domenica In, a Mara Venier ha smentito categoricamente il tutto. Inoltre, parlando dell’ex gieffino, ha ribadito che lui è un amico speciale. Cosa avrà voluto far intendere? Ecco cosa ha spiegato Gabriel nel programma di Rai Uno: “Il caos è arrivato dopo una foto pubblicata da un giornale in cui ero col mio agente e il collegamento alla fede ha fatto sì che partissero le supposizioni sul matrimonio. Per sfatare tutto: non sono sposato e se mi dovessi sposare all’anello che già ho se ne aggiungerebbe un altro”.

Chi segue Gabriel Garko da lungo tempo sa perfettamente che quest’ultimo ha avuto una relazione sentimentale con la collega Eva Grimaldi. I due hanno vissuto insieme per oltre quattro anni e, ora nonostante sia finita, sono rimasti degli ottimi amici e confidenti. L’attrice è attualmente impegna su Rai Uno con Tale e Quale Show di Carlo Conti, mentre qualche mese fa è convolata a nozze con la compagna Imma Battaglia.

Ma in molti non sanno che il modello torinese ha avuto una storia d’amore con un’altra collega. Stiamo parlando di Serena Autieri con cui ha lavorato anche nella fiction L’Onore e il Rispetto. In una recente intervista rilasciata a Chi, il magazine di gossip diretto da Alfonso Signorini, l’artista piemontese ha confessato: “Con Serena è stata una bellissima storia, molto focosa e passionale come è lei. E’ stata davvero una bella storia, adesso però lei ha trovato l’uomo della sua vita e si è sposata. Mi ha invitato al matrimonio, ma non ci sono potuto andare perchè lavoravo. Mi sento ancora con sua mamma, ha una famiglia meravigliosa”.

Ma per quale ragione i due attori si sono lasciati. A distanza di qualche anno è emersa la verità sulla fine della storia tra Gabriel Garko e Serena Autieri. A quanto pare, alla base della crisi sentimentale ci sarebbe stata una forte incomprensione caratteriale. Un grande ostacolo che non ha permesso ai due artisti di approfondire la loro conoscenza e magari andare a convivere insieme.