Stava attraversando la strada assieme alla mamma! bimbo di 8 anni investito sulle strisce

Unè ricoverato in coma all'ospedale di Niguarda di Milano, dopo essere stato investito da un'auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali insieme alla madre, a. A investirlo un'auto guidata da un 21enne. Dopo aver sbattuto sul parabrezza dell' auto, il piccolo è stato scaraventato a dieci metri di distanza. L'automobilista, dopo l'accaduto, ha accusato un malore. Sono intervenuti i soccorritori del 118, carabinieri e Polizia Locale. Le condizioni del piccolo sono subito apparse molto gravi. Il piccolo è arrivato inall'ospedale Niguarda dove è stato subito portato in sala operatoria per i traumi cerebrali. La prognosi è riservata.