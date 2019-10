Taglio parlamentari è legge, ok Camera : Fatto storico

“E’ una giornata storica“, è la frase che hanno ripetuto i vari esponenti 5 stelle subito dopo l’approvazione del. Una maggioranza trasversale ha dato il via libera al. I contrari sono tutti esponenti del gruppopiù l'azzurra Marzia Ferraioli. Tra chi non ha votato:(di cui 4 in missione, 5 assenti e Colletti che ha dichiarato in dissenso con il gruppo), 25 esponenti Fi e 8 leghisti. Il renziano, pur essendosi schierato per il sì, ha annunciato che chiederà ilper bloccare il testo.

Via libera definitivo dell'Aula della Camera al disegno di legge costituzionale che taglia di 345 seggi il numero dei parlamentari. Il ddl costituzionale è stato approvato a larghissima maggioranza con 553 sì, 14 no e 2 astenuti. Era richiesta la maggioranza assoluta dei componenti, pari a 316 voti. La riforma riduce il numero dei senatori da 315 a 200 e quella dei deputati da 630 a 400.