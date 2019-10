Jennifer Aniston: Felice di essere single, non cerco l’amore

Dopo due divorzi, sono più che felice di essere single. Non sono pronta a intraprendere una nuova relazione e odio quando i miei amici cercano di organizzarmi un appuntamento

dicono sempre di avere l’uomo perfetto per me e dopo tanti anni, sinceramente, sono stanca di questi giochetti

Ma ti piace essere single?

Sì

Sicura che non vuoi che ti metta in contatto con qualcuno di speciale?

Non adesso, non mi sento pronta e smetti di fare così perché sai che odio gli appuntamenti combinati dagli amici

Va bene Jennifer. Quindi, in altre parole

tutti i tuoi amici sono pregati di prendere nota di non cercarti un nuovo uomo perché in questo momento sei molto presa dal lavoro

In genere essere impegnati è la scusa perfetta per smarcarsi da questi appuntamenti al buio. Però nel mio caso è vero che sono molto occupata e non ho né tempo né voglia per una nuova relazione

”. Parola diche ha aperto il suo cuore all’amicodi cui è stata ospite ieri nello show “”. Il famoso conduttore è a Los Angeles per una settimana di live show e per il lancio ha voluto la sua amica Jennifer che è stata felice di accontentarlo, almeno finché non è iniziata l’intervista e anche Howard si è rivelato uno di quegli amici che l’attrice tanto detesta perché “”.Il conduttore, infatti, ha proposto all’attrice 50enne un appuntamento con un suo amico single, ma Jennifer, fulminandolo con gli occhi, gli ha risposto di non essere interessata. Quindi Howard Stern le ha chiesto: "", lei ha risposto con un sincero e convinto: “”. Ma Stern ha continuato, provocando l’amica: "", al che Jennifer ha risposto seccamente: "".– ha scherzato Stern, parlando come se stesse lanciando un appello –”.La Aniston si è messa a ridere e ha commentato: “”. Jennifer Aniston si è separata dal secondo marito, 48 anni, nel febbraio del 2018 e da allora non è più stata legata a nessuno, nonostante il gossip la voglia da sempre in via di riconciliazione con il più famoso dei suoi ex, il primo marito,