Auto travolge 5 bambini fuori da asilo

L’incidente, sul quale indagano i carabinieri, è avvenuto vicino all’asilo La casa nel bosco in corso Torino a Chieri. Il piccolo in condizioni critiche è stato trasportato in elicottero all'ospedale Regina Margherita: sarà sottoposo a un intervento neurochirurgico, è in prognosi riservata e ha riportato lesioni al cranio, al torace e all’addome. Sequestrata laCinque bambini sono stati travolti da un Suv vicino a un, nel Torinese. Uno, portato in elicottero all'ospedale Regina Margherita di Torino, è in pericolo di vita. Ricoverati altri due piccoli, fortunatamente con ferite più lievi, uno al Regina Margherita e l'altro a Chieri. L'auto che ha investito i bimbi sarebbe del padre del titolare della scuola di infanzia. Parcheggiata in lieve salita, è finita sui bambini: da chiarire se la causa sia una manovra errata o lo sgancio del freno a mano.