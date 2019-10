Belen Rodriguez demolita in diretta! Federica Panicucci costretta a intervenire

Un attacco senza precedenti contro. Contro l’argentina, in, le parole durissime di. Non c’è pace insomma per la showgirl che solo ieri era stata presa di mira sui social per il suo stile di vita e la scarsa attitudine al lavoro. Un disco che è girato, sotto altri termini, anche stamani nel salotto diNel programma questa mattina si parla dei Vip che non accettano l’atteggiamento dei paparazzi. Viene così mostrato un momento di Belen, che qualche tempo fa si era lasciata andare a unche l’aspettavano sotto casa. Ed ecco che, presente in studio, Maurizio Sorge critica la Rodriguez, accusandola di aver ottenuto il successo proprio attraverso i. L’uomo è certo che proprio grazie al loro lavoro, la nota showgirl argentina sia riuscita a farsi notare in Italia.

Parole che hanno fatto drizzare in piedi la Panicucci che ha speso bellissime parole nei confronti di Belen Rodriguez, convinta che quest’ultima sarebbe comunque diventata famosa anche senza la presenza dei paparazzi. Secondo la conduttrice, non è solo grazie ai fotografi che la Rodriguez è arrivata a raggiungere una certa notorietà“Belen è dolcissima”, dichiara la Panicucci in diretta, dopo aver visto il filmato sulla showgirl che si scaglia contro i paparazzi. La conduttrice sa che la Rodriguez è una persona dolce e, dunque, se è arrivata a fare una sfuriata del genere è perché è davvero stanca. La il fotografo Maurizio Sorge continua a sostenere la sua idea. A questo punto, la Panicucci interviene nuovamente in difesa della Rodriguez: “Senti Maurizio che tu mi dica che Belen debba dire grazie solo a voi, no!!”.

E poi chiude: “Se lo merita, perché è bella e brava, ma ci guadagnate anche voi”, conclude la Panicucci, rivolgendosi a Sorge. Anche altri ospiti presenti in studio appoggiano le parole della conduttrice. Ora Belen ha ritrovato la serenità accanto aed è impossibile non notare quanta complicità ci sia tra loro. Un amore ritrovato, che rende ancora più felice il piccolo Santiago.