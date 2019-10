Body super trasparente! Justine Mattera da infarto

Justine Mattera bollente sui social. Laed ex moglie di Paolo Limiti è molto attiva sui social dove condivide il suo mondo, fatto di tantissimo. Nelle ultime ore Justine ha voluto stupire ancora una volta i suoi seguaci e ha deciso di condividere uno scatto in bianco e nero ad alto tasso erotico.A 48 anni compiuti, anche se non si direbbe dal suo fisico strepitoso, perfetto, da fare invidia alle ventenni, la Mattera ha un fisico pazzesco forgiato da ore e ore di allenamento.sfida la censura di Instagram con scatti osé studiati nel minimo dettaglio per aggirare le restrizioni del social network. E fan apprezzano inondando di cuoricini. Nell’ultimo scatto che ha infiammato i social l’ex moglie di Paolo Limiti posa per il fotografo Cristian Ingrosso. “This marble breathes too” (Anche questo marmo respira) scrive la Mattera a corredo della foto. Poi i tag d’ordinanza per ‘pubblicizzare’ l’hair stylist @maidireilenia @aldocoppola e Pierre Mantoux che ha fornito alla showgirl il body calza maglia che indossa nella foto.