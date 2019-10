Nobel Fisica ai cacciatori di mondi alieni

(Canada-Usa),(Svizzera) sono i vincitori del. Peebles è stato premiato "per scoperte teoriche in cosmologia fisica", i due colleghi "per la scoperta di un esopianeta in orbita attorno a una stella di tipo solare". Le ricerche dei 3 nuovi Nobel, spiega l'Accademia reale svedese delle Scienze, hanno cambiato la nostra immagine dell'universo, portando conoscenze sulla radiazione cosmologica di fondo e sui sistemi solari oltre il nostro.

L'Accademia reale svedese delle Scienze ha spiegato: "Si premia la nuova comprensione della struttura e della storia dell'universo e la prima scoperta di un pianeta in orbita attorno a una stella di tipo solare al di fuori del nostro sistema solare. Le scoperte hanno cambiato per sempre le nostre concezioni del mondo".