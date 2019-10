Miriam Leone fa impazzire i fan! Eva Kant con un'enorme apertura sul decoltè

L’esordio di 1994, la seria diin cui recita la parte di cooprotagonista, non poteva iniziare meglio. Ascolti al top e fiumi di applausi per. L’exsiciliana però non ne vuole sapere di fermarsi e continua senza sosta a lavorare. Molti i progetti che la riguardano. Molti anche gli scatti mozzafiato che in queste settimane stanno facendo girare la testa ai fan, l’ultimo poche ore fa. Miriam Leone bionda, bella sul set nei panni dinel prossimo, mentre le viene sistemato l’abito. E che abito! Nero, cinturino al collo e un’enormeMake up marcatissimo, occhi chiusi ed espressione ‘sofferente’. Insomma un mix esplosivo che ha mandato su di giri i followers. Oltre 100 mila like in poche ore : «Grazie per rendere migliori queste giornate di inizio autunno», «Sandro Botticelli non avrebbe mai potuto dipingere una donna bella come te», e ancora: «Ti amo! Oddio, mi sento male!». Risultato? 50mila like in un’ora!