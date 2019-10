Genitori di Matteo Renzi : condannati per fatture false e truffa

I fatti al centro delle indagini risalgono al 2015 e riguardano le fatture considerate false - una da 20mila e l'altra da 140mila euro. Al processo al tribunale di Firenze, il pm ha chiesto una, genitori di, per l'accusa di. Lo stesso pm ha chiesto due anni e tre mesi per il terzo imputato, l'imprenditore, "re degli outlet". I fatti al centro dell'indagine risalgono al 2015 e riguardano due fatture emesse da una società dei Renzi per consulenze a società riferibili a Dagostino. Operazioni inesistenti, per l'accusa che parla quindi di fatture false.

Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori dell'ex premier Matteo Renzi, sono stati condannati a un anno e nove mesi al processo per false fatture. Il giudice ha concesso la sospensione della pena. Erano imputati insieme all'imprenditore Luigi Dagostino, a sua volta condannato a due anni di reclusione per fatture false e truffa. Accolte le richieste del pm. "Faremo ricorso- annuncia la difesa dei coniugi Renzi-siamo sereni". Le fatture false oggetto del processo sono due: una da 20mila e l'altra da 140mila euro più Iva.