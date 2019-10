Vengo lì e ti strappo il vestito! Columbro fuori di sé attacca Barbara D’Urso

Dopo Eliana Michelazzo, Pamela Perricciolo, Mickey Rourke, Matteo Salvini, Lele Mora, Rocco Siffredi, Marco Carta e Loredana Bertè, il salotto di ‘’’’ ha accolto, leader di Fratelli d’Italia, e nuovamente, il ‘guru delle diete’, che è tornato a rispondere alle accuse e per discutere con gli opinionisti del suo metodo ‘’. Hanno affrontato la sfera anche, due nomi che nel 2006 ci avevano regalato una lite epica durante La Pupa e il Secchione.Ospite in studio anche. Il conduttore, che nel 2003 è stato colpito da un ictus, da tempo manca dal piccolo schermo. Dopo grandi successi in coppia con Lorella Cuccarini, come Paperissima, e la fiction Caro Maestro, è scomparso dalla televisione ed è tornato a parlare della sua vita. Su di lui si è detto che da anni navigherebbe in brutte acque:. Secondo il gossip il famoso conduttore avrebbe contratto numerosi debiti.

Addirittura, si è parlato del fatto che, acquistata poi daper dargli una mano in virtù della loro amicizia. La carriera del conduttore si è interrotta bruscamente dopo un, seguito da due interventi per aneurisma e ben venti giorni di coma. Dopo il ritorno alla vita l’ex collega dinon ha più condotto nessuna trasmissione televisiva.‘’No, non ho debiti e non ho venduto la mia villa. Vivo ancora lì, davanti ad Alba Parietti. – ha detto scocciato Marco Columbro – La voglio vendere, la venderò tra 3-4 anni. Non è vero che l’ha comprata Berlusconi, neanche per idea. Magari! Il gossip è una cosa, la verità è un’altra. Se io sono qui per parlare di come ho cambiato la mia vita, mi sta bene, ma se devo parlare del gossip, dei cavoli nostri, prendo e me ne vado. Non ho intenzione di parlare delle mie cose, fare una trasmissione sulla mia pelle non mi va, chiaro? Lo sto dicendo a te, sì’’.

La D’Urso prova a farlo ragionare. ‘’Secondo te voglio fare una trasmissione sulla tua pelle? Io sono stata carina e invece di essere grato per averti permesso di smentire delle str**zate mi attacchi pure? Hai cambiato vita ma pure il cervello rispetto a come ti conoscevo io?’’, ma lui l’aggredisce verbalmente urlando: ‘’Vengo lì e ti strappo il vestito’’.