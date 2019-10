Alla Parigi Leila Depina mostra inguine e seno

Leila Depina ha conquistato uno dei rampolli più appetibili del mondo,. La capoverdiana è perfettamente consapevole del suo sex appeal e non ci pensa nemmeno per un secondo a nasconderlo. Dopo un’estate in costume in compagnia del fidanzato, adesso perè ora di un po’ di lavoro. A Parigi per la, la modella si è fatta fotografare per strada con degli outfit rivelatori. Prima un completo blu elettrico, composto da pantaloni e giacca, sotto la quale non indossava il reggiseno, mostrando il seno e il ventre tonico, poi un look più sportivo con un paio di jeans Y/Project dalle aperture bollenti. Il modello infatti, che ricorda il denim dei cowboy, con dei bottoncini maliziosi si può trasformare in shorts. Leila, per far vedere proprio bene il particolare, decide di posare a gambe aperte.non hanno ancora ufficializzato la relazione ma sono stati paparazzati ad agosto in barca in atteggiamenti molto intimi. Non vi basta? In alcuni scatti parigini lei sfoggia occhiali Italia Independent, brand di Lapo, e li tagga pure. Se questo non è un segno…