Ho finto davanti a tutti! Elena Santarelli e il tumore del figlio Giacomo, lo sfogo inaspettato

Ora che Giacomo ha sconfitto il tumoreha deciso di riversare in unquei lunghi mesi di paura, attese, cure, speranze che hanno inevitabilmente cambiato la vita sua e quella della famiglia. La loro storia per fortuna ha avuto il lieto fine, e ora la showgirl ha deciso di pubblicare ”Una mamma lo sa”, in arrivo il 22 ottobre., ma lei ha deciso di raccontare la sua storia per un motivo ben preciso.Lo ha fatto sapere con delle, raccontando anche di quanto sia stato difficile ricordare tutti i momenti e i pensieri che vagavano per la sua mente durante gli anni di lotta contro il cancro. Con le lacrime agli occhi e la voce un spezzata, Elena suha presentato il suo libro: “Sono abbastanza emozionata. – ha detto – Primo perché mi è costata veramente molta fatica questo libro, perché a volte determinati ricordi e pensieri vorresti mandarli via. Invece quando devi scrivere un libro devi raccontare veramente la tua storia e ritornano. Credo che non spariranno mai”.

“Ho ceduto tutti i miei diritti. Il ricavato delle vendite non andrà sul mio conto corrente ma andrà alla Heal Onlus. Questo è uno dei motivi”, ha aggiunto. Nel libro comunque Elena ha confidato pensieri e paure che non aveva mai detto a nessuno. In un post laha raccontato quei momenti. “La vita è strana e lo so bene. Non avrei mai pensato di scrivere un libro, soprattutto con questo tema. Negli ultimi 2 anni ho finto davanti a tutti ma non ho mai finto con me stessa davanti allo specchio, poi chissà perché avevo il timore di mostrare la mia fragilità materna”.”In fondo ogni mamma vuole proteggere il proprio figlio, questa recita l’ho pagata a duro prezzo e grazie a questo libro ho tirato fuori tutto senza filtri, ci sono capitoli forti e altri più leggeri ma credo che il linguaggio del cuore sia il più vero”, si legge sull’account della Santarelli. Un libro, spiega la Santarelli, che vuole dare speranza anche a tutti coloro che si trovano ancora impegnati in questa dura battaglia e i cui ricavati andranno a

“Questo vuole essere un libro di speranza, perché noi abbiamo visto la luce (senza mai dimenticare chi non ha potuto vederla questa luce) il tumore non può vincere sempre. L’intero ricavato del libro andrà a @progettoheal, non una parte ma tutto il ricavato e le royalties, con l’obiettivo di “aiutare heal a comprare il simulatore per la neurochirurgia pediatrica dell’@ospedalepediatricobambinogesu” e “essere di aiuto a qualche mamma e papà che si trovano nella mia stessa condizione”.