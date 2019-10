Tragedia Trieste : I due agenti morti senza un perché

Il 29enne Alejandro Augusto Stephan Meran - di nazionalità dominicana - ha materialmente crivellato di colpi i due poliziotti. Secondo ilMassimo Tomassini che ha convalidato il fermo deldei due agenti, "aveva familiarità con le armi"il dominicano che venerdì ha uccisoall'interno della Questura di Trieste è accusato "di svariati tentativi di omicidio che potevano avere un esito ancora più tragico". L'uomo ha "scarrellato" le pistole di ordinanza dell'agente fatto che "dà conto della volontà di armarsi e fare fuoco". Per il Gip, le due "vittime sono morte senza che si sappia il perché".

“E’ stato tipo Beirut, non so quanti colpi sono stati esplosi, una infinità. Sembrava di stare a Capodanno con i mortaretti. La cosa più brutta è stata non poter fare niente, quell’uomo sparava a vista”, è il racconto angosciante che una poliziotta della Questura di Trieste fa in una chat di alcuni colleghi della sparatoria nella quale sono morti due agenti.